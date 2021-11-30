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Motorinde 44 kuruş indirim

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre satış fiyatına 44 kuruş indirim yapıldı.

30.11.2021 - 17:17 | | İHA
Motorinde 44 kuruş indirim

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre satış fiyatına 44 kuruş indirim yapıldı.

Fiyat indiriminin ardından motorinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 9,78 liradan 9,34 liraya, Ankara’da 9,86 liradan 9,42 liraya, İzmir’de ise 9,88 liradan 9,44 liraya gerileyecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

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