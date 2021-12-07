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Mücevher sektöründen rekor

Mücevher ihracatı kasım ayında 1,282 milyar dolara ulaşırken, ocak – kasım arasında toplam mücevher ihracatı yüzde 68,42 artarak 5,854 milyar dolar oldu.

07.12.2021 - 10:48 |
Mücevher sektöründen rekor

Mücevher İhracatçıları Birliği, kasım ayına ilişkin mücevher ihracatı rakamlarını açıkladı. Buna göre TİM verileri baz alınarak 2021 yılı Kasım ayında 1 milyar 282 milyon 834 bin 49 dolar ihracat gerçekleştirilerek Cumhuriyet tarihinin rekoru kırılmış oldu.

Böylelikle ocak ve kasım ayları arasındaki mücevher ihracatı, 5 milyar 854 milyon 706 bin 863 dolar oldu.

11 ayda en çok “Altından Mamul Mücevherci ve Kuyumcu Eşyası” ihraç edildi

Ürün gruplarına bakıldığında ekim ayında en çok “Altından Mamul Mücevherci ve Kuyumcu Eşyası” ihraç edilirken bu ürün grubunu “İşlenmemiş veya Yarı İşlenmiş Altın” grubu takip etti. Ürün grupları şöyle sıralandı:

Mücevher sektöründen rekor

11 ayda en çok ihracat BAE’ye

Ocak – kasım ayları arasında en çok mücevher ihracatı yapılan ülke Birleşik Arap Emirlikleri olurken bu ülkeyi ABD ve İngiltere takip etti.

Mücevher sektöründen rekor

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