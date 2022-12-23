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Musk, 2025'e kadar Tesla hissesi satmayacak

Tesla CEO'su Elon Musk, 2 yıl boyunca Tesla'da herhangi bir hisse satışı yapmayı planlamadığını söyledi.

23.12.2022 - 09:51 |
Musk, 2025'e kadar Tesla hissesi satmayacak

Elon Musk, 2023 yılında "hiçbir şart altında" Tesla hissesi satmayacağını ifade etti. Musk, Tesla'da son dönemde yaptığı hisse satışının ise "en kötü durum senaryosuna karşı elinde barut olduğundan emin olmak için" yaptığını belirtti.

Musk ayrıca Tesla'nın dünyadaki en değerli şirket olacağı yönündeki öngörüsünü devam ettirdiğini vurguladı.

Elon Musk geçtiğimiz hafta 3,6 milyar dolar tutarında Tesla hissesi satmıştı.

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