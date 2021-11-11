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UzmanparaMusk, 5 milyar dolarlık Tesla hissesi sattı
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Musk, 5 milyar dolarlık Tesla hissesi sattı

Tesla CEO'su Elon Musk, dün gece yaptığı finansal bildirime göre yaklaşık 5 milyar dolar tutarında Tesla hissesi sattı.

11.11.2021 - 07:03 |
Musk, 5 milyar dolarlık Tesla hissesi sattı

Yapılan bildirime göre 3,5 milyon hisse senedi salı ve çarşamba günü 3,88 milyar doların üzerinde bedel ile satıldı. Bu satış, önceden takvimlendirilmiş satışları ifade eden 10b5 kapsamında gerçekleşmedi.

Musk dün akşam erken saatlerde yaptığı bildirimde ise, 14 Eylül'de yaptığı açıklama çerçevesinde 934 bin Tesla hissesini yaklaşık 1,1 milyar dolar bedel ile sattığını ifade etmişti.

Satılan yaklaşık 4,5 milyon hisseden sonra Musk'ın elinde hala 166 milyondan fazla Tesla hissesi bulunuyor.

Musk'ın elinde 2022 Ağustos ayında sone erecek 20 milyon hisselik opsiyon bulunmaya devam ediyor.

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