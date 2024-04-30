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Uzmanpara Musk daha fazla Tesla personelini işten çıkarabilir
Haberler Uzmanpara Musk daha fazla Tesla personelini işten çıkarabilir

Musk daha fazla Tesla personelini işten çıkarabilir

Elon Musk'ın daha fazla Tesla personelini işten çıkarmayı planladığı öne sürüldü.

30.04.2024 - 09:30 | | Foreks Haber
Musk daha fazla Tesla personelini işten çıkarabilir

The Information'ın haberine göre Elon Musk, Tesla'da yaşanan işten çıkarma dalgasını sürdürmeyi planlıyor.

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Musk'ın pazartesi günü gönderdiği bir e-posta ile duyurduğu üzere işten çıkarmaların özellikle Tesla'nın Supercharger bölümünün başındaki Rebecca Tinucci ve yeni ürünler birimini yöneten Daniel Ho'nun şirketten ayrılmasıyla birlikte üst düzey pozisyonlardaki kişileri de kapsayacağı iddia ediliyor.

Kaynaklara göre Supercharger grubundan yaklaşık 500 kişi işten çıkarılacak. Musk yukarıda bahsi geçen e-postada "İşten çıkarmalar ve maliyet azaltma konusunda kesinlikle sert bir yaklaşım sergilememiz gerekiyor" diye yazdı.

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