Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaMusk hisse satışına devam etti
HaberlerUzmanpara Haberleri Musk hisse satışına devam etti

Musk hisse satışına devam etti

Tesla CEO'su Elon Musk, şirket hisselerindeki satışına devam ediyor. Musk, 934 bin 91 hisse senedinin satışını gerçekleştirdi.

16.11.2021 - 07:39 |
Musk hisse satışına devam etti

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yapılan bildirime göre Elon Musk, hisse opsiyonlarını kullanması ile ilişkili vergi yükümlülüklerini karşılamak için 930 milyon dolarlık hisse sattı.

Hisse senedi alım opsiyonları kullanıldığında, opsiyonun kullanım fiyatı ile hissenin adil piyasa değeri arasındaki farktan gelir vergisi ödenmesi gerekiyor.

Musk, 2,1 milyon hisse opsiyonunu 6,24 dolar fiyat ile kullanmasının ardından 934 bin 91 hisse senedinin satışını gerçekleştirdi. 8 Kasım'da da 2,2 milyon hisse satın alma opsiyonunu kullandıktan sonra 934 bin Tesla hissesini 1,1 milyar dolara satmıştı.

    Sivasspor'da hedef Oğuzhan Özyakup

    Sivasspor'da hedef Oğuzhan Özyakup

    Babasını öldüren 15 yaşındaki kız: Yorganla engel olmaya çalıştı

    Babasını öldüren 15 yaşındaki kız: Yorganla engel olmaya çalıştı

    bu haberleri kaçırma

    GÜNCEL HABERLER

    Babasını öldüren 15 yaşındaki kız: Yorganla engel olmaya çalıştı

    Babasını öldüren 15 yaşındaki kız: Yorganla engel olmaya çalıştı

    Dayısının elini bırakıp yola fırlayan 2,5 yaşındaki Serhat Ali, traktörün altında kaldı

    Dayısının elini bırakıp yola fırlayan 2,5 yaşındaki Serhat Ali, traktörün altında kaldı

    Son dakika... Savaş ağası Halife Hafter, Libya'da resmen aday oldu

    Son dakika... Savaş ağası Halife Hafter, Libya'da resmen aday oldu

    Marketlerin 'teslimat' sorunu! Şikayet yağıyor

    Marketlerin 'teslimat' sorunu! Şikayet yağıyor

    Terör örgütü Eş-Şebab üyeleri hapisten kaçtı

    Terör örgütü Eş-Şebab üyeleri hapisten kaçtı

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    'Pandemi ödemesi' diye linke tıkladı, tüm parası gitti

    'Pandemi ödemesi' diye linke tıkladı, tüm parası gitti

    Sıradaki Haber
    Emeklilk fırsatı! SGK'ya başvuru şartı var

    Emeklilk fırsatı! SGK'ya başvuru şartı var

    Sıradaki Haber
    Avrupa ve Asya'da yeni 'salgın' alarmı

    Avrupa ve Asya'da yeni 'salgın' alarmı

    Sıradaki Haber
    Babasını öldüren 15 yaşındaki kız: Yorganla engel olmaya çalıştı

    Babasını öldüren 15 yaşındaki kız: Yorganla engel olmaya çalıştı

    Sıradaki Haber