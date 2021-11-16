Musk hisse satışına devam etti

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yapılan bildirime göre Elon Musk, hisse opsiyonlarını kullanması ile ilişkili vergi yükümlülüklerini karşılamak için 930 milyon dolarlık hisse sattı.

Hisse senedi alım opsiyonları kullanıldığında, opsiyonun kullanım fiyatı ile hissenin adil piyasa değeri arasındaki farktan gelir vergisi ödenmesi gerekiyor.

Musk, 2,1 milyon hisse opsiyonunu 6,24 dolar fiyat ile kullanmasının ardından 934 bin 91 hisse senedinin satışını gerçekleştirdi. 8 Kasım'da da 2,2 milyon hisse satın alma opsiyonunu kullandıktan sonra 934 bin Tesla hissesini 1,1 milyar dolara satmıştı.