Musk, Tesla hisselerini satmaya devam ediyor

Son 5 haftadır hisse satışı yapan Musk, Tesla'da sahip olduğu hisselerin yüzde 10'unu satma yönünde verdiği sözü yerine getirmeye de yaklaştı.

2,17 milyon Tesla hissesi için opsiyonları kullanmaktan doğan vergileri ödemek için hisse satışı yapan Musk, 934 bin 91 Tesla hissesini sattı ve 963,2 milyon dolar gelir elde etti.

Musk'ın 5 haftalık süreçte sattığı toplam Tesla hissesi miktarı 11 milyon civarına ulaştı. Yüzde 10 oranında hisse satışı hedefinin yakalanması için 17 milyon hissenin satılması gerekiyor.