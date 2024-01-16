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Musk, Tesla üzerinde daha fazla kontrol istiyor

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Tesla üzerinde daha da fazla kontrol sahibi olmak istiyor.

16.01.2024 - 09:26 | | Foreks Haber
Musk, Tesla üzerinde daha fazla kontrol istiyor

Elon Musk pazartesi günü yaptığı açıklamada Tesla'da oy kontrolünün yaklaşık %25'ini istediğini söyledi.

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Musk halihazırda Tesla'nın yaklaşık %13'üne sahip veya şirketin 2023'ün üçüncü çeyreğine ilişkin son mali dosyasında bildirildiği üzere şirketin tedavüldeki 3,19 milyar adi hisse senedinin yaklaşık 411 milyonunun elinde tutuyor.

Musk şimdi Tesla üzerinde daha da fazla kontrol sahibi olmak istiyor.

Musk X üzerinden yaptığı paylaşımda, "%25 oy kontrolüne sahip olmadan Tesla'yı yapay zeka ve robotik alanında lider olacak şekilde büyütmekten rahatsızım. Etkili olmaya yetecek kadar, hissenin kontrolüne sahip olmalıyım. Durum böyle olmadığı sürece, Tesla dışında ürün üretmeyi tercih ederim. Tesla'nın bir değil, bir düzine girişim olduğunu anlamıyor gibisiniz" ifadelerini kullandı.

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