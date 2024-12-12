Musk'ın serveti 400 milyar doları aştı

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, Musk'ın net servetini yaklaşık 50 milyar dolar artıran özel SpaceX şirketinin içeriden hisse satışı oldu. Tesla Inc. hisseleri de Çarşamba günü tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarak Musk'ın servetini 447 milyar dolara yükseltti.

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Endekse göre Musk'ın bir günlük 62,8 milyar dolarlık servet artışı kayıtlardaki en büyük artış ve dünyanın en zengin 500 kişisinin toplam servetinin ilk kez 10 trilyon doların üzerine çıkmasına yardımcı oldu.

Musk, 2024'ün başından bu yana net servetine yaklaşık 218 milyar dolar ekleyerek grubun diğer üyelerinden daha fazla servet elde etti.