Müşteri deneyimi ödülleri sahiplerini buldu

İşverenlerin ve insan kaynakları uzmanlarının değerlendirildiği 16. Stevie Awards ‘Satış ve Müşteri Hizmetleri Ödülleri’nde bu yıl 51 ülkeden 2 bin 300’ü aşkın aday yarıştı ve 8 ayrı uzman komitesinde 160’ı aşkın profesyonel görev aldı.

Zorlu Enerji, 'Yılın İletişim Merkezi' seçilerek Altın ödüle layık görüldü. Şirket Şikayetvar tarafından düzenlenen 7. A.C.E (Achievement in Customer Excellence) Awards ‘Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülleri’nde de 'Müşteri Deneyimini En İyi Yöneten Marka' ödülünü aldı.

En iyi müşteri deneyimi iyi çaba sarf ettiklerini söyleyen Genel Müdür İnanç Salman, "2022 yılında elektrik abonelik hizmetleri için 250 binin üzerindeki abonelik işlemlerinin yüzde 80’inin dijital kanallar aracılığıyla gerçekleştirilmesini hedefliyoruz. Bu kıymetli ödülleri almamızda emeği geçen bütün ekip arkadaşlarımıza bizi hem gururlandırdıkları hem de daha iyisini yapma anlamında motive ettikleri için teşekkür ediyorum" dedi.