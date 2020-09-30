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30.09.2020 - 14:09 | | AA

'Negatif faiz için gerekli koşullar oluşmadı'

İngiltere Merkez Bankası (Bank of England - BoE) Başekonomisti Andy Haldane, bugün yaptığı bir konuşmada, negatif faizler için gerekli koşulların henüz oluşmadığına dikkat çekerek, yakın gelecekte bu aletin kullanılma olasılığını gündemden uzaklaştırdı.

'Negatif faiz için gerekli koşullar oluşmadı'
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Haldane, BoE Para Politikası Kurulu toplantısı tutanaklarında, politika yapıcıların "negatif faiz uygulama konusunu inceleyecekleri"nin vurgulanmış olmasının, yakın dönemde negatif faiz uygulanacağı anlamına gelmediğinin altını çizdi.

Negatif faiz uygulanmasına ilişkin fizibilitenin aylar süreceğini de vurgulayan Haldane, "Bu çalışma tamamlandıktan sonra, negatif faiz uygulamak yalnızca ekonomik görünüme bağlı olacaktır" diye ekledi.

BoE Başkan Yardımcısı Dave Ramsden, son kurul toplantısının ardından yaptığı açıklamada, BoE politika faizlerinin Kasım ayında hangi düzeyde olacağına ilişkin sorular üzerine, bu konuda bilgi vermekten kaçınırken, negatif faizlerin ise "artık alet çantasında" olduklarını vurguladı.

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