Nemalandırma Nedir? Borsada Ve Viop'ta Nemalandırma Ne Anlama Gelir?

Nemalandırma, basit bir ifade ile faiz ödemesi anlamına gelir. Borsada ve Viop'ta nemalandırma farklı şekillerde uygulansa da temelinde mantığı aynıdır.

Nemalandırma Nedir?

Nemalandırma, yatırılan paranın veya hisse senedi üzerinden elde edilen faiz gelirinin ödenmesi anlamına gelmektedir. Klasik faizden farkı ise yatırılan tutarlarda değişiklik olsa da faiz miktarının değişmemesidir. Vadeli mevduat hesaplarında yatırılan para değişkenlik gösterirse faiz miktarı da değiştir. Verilen miktar banka hesabındaki tutarın değişmesi ile tutar da değişir. Ancak Borsada Ve Viop'Ta nemalandırma işleminde böyle bir durum bulunmamaktadır.

Borsada ve Viop'Ta Nemalandırma Ne Anlama Gelir?

Viop hesabında nemalandırma yatırılan para üzerinden alınan faiz anlamına gelmektedir. Bunun anlamı şudur; Viop hesabında 5000 TL gibi bir rakam var. İhtiyacınız oldu ve 2000 TL'sini çekmek zorunda kaldınız. Viop hesabınızdaki faiz ödemesi yine 5000 TL üzerinden yapılmaktadır. Borsada ise hisse senedi nemalandırmada ise tamamen aynı mantık vardır. Hisse senedinin bedeli üzerinden elde edilen faiz ödemesi yapılır. Baz alınan rakam hisse senedi üzerinde yatırılan ilk tutar olarak ifade edilmektedir. Hisse senedinin değer kaybetmesi bu durumda bir anlama gelmemektedir.

Nemalandırma İşlemi Vergiye Tabii midir?

Nemalandırma işlemlerinde belirli bir gelir elde edildiği için vergi yükümlülüğü de bulunmaktadır. Buradaki en önemli fark faiz geliri elde eden kişinin beyanda bulunma zorunluluğu yoktur. Banka, direk olarak yapması gereken kesintileri yaparak devlete ödemeleri gerçekleştirir. Bu vergiler %6,25 Takasbank kesintisi ve gelir vergisi şeklindedir. Bu vergilendirme de yine ana para üzerinden faiz işlemleri üzerinden tahsil edilir.

Nemalandırma İşlemleri Riskli midir?

Nemalandırma işlemlerinin kesinlikle bir riski bulunmamaktadır. Garanti kazanç ve faiz tutarının elde edileceği nemalandırma işlemlerinin yapılma şekli devlet kanunları ile de garanti altına alınmaktadır. Ayrıca finans kuruluşlarının nemalandırma ile ilgili olarak verdikleri danışmanlık hizmetleri de bulunmaktadır.