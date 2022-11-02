Net döviz pozisyonu açığı azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2022 yılı Ağustos ayı Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri verilerini paylaştı. 2022 yılı Ağustos dönemine ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosu değerlendirildiğinde 2022 yılı Temmuz ayı verilerine göre varlıklar 260 milyon dolar azalırken, yükümlülükler 2 milyar 277 milyon dolar düştü.

Net döviz pozisyonu açığı ise 89 milyar 128 milyon dolar olarak gerçekleşti ve 2022 yılı Temmuz ayı dönemine göre 2 milyar 17 milyon dolar azaldı.

2022 yılı Ağustos dönemi varlık dağılımı incelendiğinde bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat 970 milyon dolar azalırken, ihracat alacakları ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 446 milyon dolar ve 259 milyon dolar artmış ve sonuç olarak varlıklar 260 milyon dolar azaldı.

Yükümlülük dağılımında ise bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler 4 milyar 330 milyon dolar azalırken, yurt dışından sağlanan nakdi krediler ve ithalat borçları sırasıyla 1 milyar 60 milyon dolar ve 993 milyon dolar artmış ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 2 milyar 277 milyon dolar geriledi.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında 2022 yılı Ağustos ayı döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler 2022 yılı Temmuz dönemine göre 1 milyar 622 milyon dolar azalırken, uzun vadeli olanlar 2 milyar 707 milyon dolar azaldı. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 733 milyon dolar artarken, uzun vadeli krediler 1 milyar 321 milyon dolar arttı.

2022 yılı Ağustos döneminde kısa vadeli varlıklar 151 milyar 540 milyon dolar iken, kısa vadeli yükümlülükler 82 milyar 561 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası ise 68 milyar 978 milyon dolar olarak gerçekleşerek 2022 yılı Temmuz dönemine göre 371 milyon dolar arttı. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 32 düzeyinde.