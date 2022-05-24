Net UYP açığı belli oldu
Net Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) mart ayında 227,5 milyar dolar açık verdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) mart ayı UYP verilerini açıkladı. Buna göre UYP mart ayında 227,5 milyar dolar açık verdi. Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:
"2022 Mart sonu itibarıyla Uluslararası Yatırım Pozisyonu verilerine göre Türkiye’nin yurt dışı varlıkları 2021 yıl sonuna göre %2,5 oranında azalışla 286,5 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise %1,7 oranında düşüşle 514 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP 2021 yıl sonunda -228,8 milyar ABD doları iken 2022 Mart sonunda -227,5 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde rezerv varlıklar kalemi 2021 yıl sonuna göre %4,7 oranında azalışla 105,9 milyar ABD doları, diğer yatırımlar kalemi %0,6 oranında azalışla 121,1 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları %5,4 oranında artışla 54,3 milyar ABD doları olmuştur.
Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2021 yıl sonuna göre %12,1 oranında azalışla 107,2 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
Portföy yatırımları 2021 yıl sonuna göre %5,2 oranında azalışla 91 milyar ABD doları olmuştur. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2021 yıl sonuna göre %0,4 oranında azalışla 18,4 milyar ABD doları olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku %31,1 oranında azalışla 2,4 milyar ABD doları, Hazine’nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise %4,7 azalışla 43,2 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
Aynı dönemde diğer yatırımlar 2021 yıl sonuna göre %3,6 oranında artarak 315,8 milyar ABD doları olmuştur. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı 2021 yıl sonuna göre %3 oranında artarak 35,9 milyar ABD doları olurken, TL mevduatı %21,7 oranında artarak 11,8 milyar ABD doları olmuştur.
Bankaların toplam kredi stoku %1,4 oranında azalarak 65,7 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku %0,3 oranında artarak 97,1 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir."