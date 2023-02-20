Net UYP açığı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Aralık ayı Uluslararası Yatırım Pozisyonu Gelişmeleri’ni paylaştı. Buna göre 2022 Aralık sonu itibarıyla UYP verilerine göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları 2021 yıl sonuna göre yüzde 5,7 oranında artışla 304,7 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 7,9 oranında artışla 583,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2021 yıl sonunda eksi 252,7 milyar dolar iken 2022 Aralık sonunda eksi 279,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde rezerv varlıklar kalemi 2021 yıl sonuna göre yüzde 15,8 oranında artışla 128,7 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 5,4 oranında azalışla 115,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 12,7 oranında azalışla 45 milyar dolar oldu.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2021 yıl sonuna göre yüzde 17,6 oranında artışla 166,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Portföy yatırımları 2021 yıl sonuna göre yüzde 2,2 oranında azalışla 94,2 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2021 yıl sonuna göre yüzde 56,1 oranında artışla 28,8 milyar dolar olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 64,2 oranında azalışla 1,2 milyar dolar, Hazine’nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 7,5 azalışla 41,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde diğer yatırımlar 2021 yıl sonuna göre yüzde 6,6 oranında artarak 323,2 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı, 2021 yıl sonuna göre yüzde 21,5 oranında artarak 40,3 milyar dolar olurken, TL mevduatı yüzde 35,1 oranında artarak 13,1 milyar dolar oldu.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 11,4 oranında azalarak 57,4 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 3,1 oranında artarak 100,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.