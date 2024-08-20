Net UYP açığı belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haziran ayı Uluslararası Yatırım Pozisyonu Gelişmeleri’ni açıkladı. Haziran sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2023 yıl sonuna göre yüzde 2,7 oranında artışla 341,7 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise yüzde 10,1 oranında artışla 670,2 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Haberin Devamı

Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2023 yıl sonunda eksi 275,9 milyar ABD doları iken 2024 Haziran sonunda eksi 328,5 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2023 yıl sonuna göre yüzde 1,4 oranında artışla 142,9 milyar ABD doları, diğer yatırımlar kalemi yüzde 2,4 oranında artışla 127,4 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 9,8 oranında artışla 51,2 milyar ABD doları oldu.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2023 yıl sonuna göre yüzde 23,6 oranında artışla 188,0 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Haberin Devamı

Portföy yatırımları 2023 yıl sonuna göre yüzde 24,8 oranında artışla 119,7 milyar ABD doları oldu. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2023 yıl sonuna göre yüzde 34,6 oranında artışla 39,8 milyar ABD doları olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 298,2 oranında artışla 10,5 milyar ABD doları, Hazine’nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 4,5 artışla 44,4 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2023 yıl sonuna göre yüzde 0,5 oranında artarak 362,4 milyar ABD doları oldu. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2023 yıl sonuna göre yüzde 5,6 oranında azalarak 40,8 milyar ABD doları olurken, TL mevduatı yüzde 30,5 oranında artarak 22,2 milyar ABD doları oldu.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 5,8 oranında artarak 66,3 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 1,1 oranında azalarak 100,1 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.