Net UYP açığı geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2023 Ağustos sonu itibarıyla Uluslararası Yatırım Pozisyonu verilerine göre Türkiye’nin yurt dışı varlıkları 2022 yıl sonuna göre yüzde 1,1 oranında azalışla 305,1 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 2,6 oranında azalışla 608,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

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Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2022 yıl sonunda eksi 316,3 milyar dolar iken 2023 Ağustos sonunda eksi 303,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde rezerv varlıklar kalemi 2022 yıl sonuna göre yüzde 9,4 oranında azalışla 116,6 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 4,1 oranında artışla 125,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 11,8 oranında artışla 50,3 milyar dolar oldu.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2022 yıl sonuna göre yüzde 16,9 oranında azalışla 169,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

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Portföy yatırımları 2022 yıl sonuna göre yüzde 1,5 oranında artışla 94,7 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2022 yıl sonuna göre yüzde 10,2 oranında artışla 31,7 milyar dolar olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 5,3 oranında azalışla 1,2 milyar dolar, Hazine’nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 3,3 artışla 43,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde diğer yatırımlar 2022 yıl sonuna göre yüzde 5,1 oranında artarak 343,6 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı 2022 yıl sonuna göre yüzde 0,5 oranında artarak 41,8 milyar dolar olurken, TL mevduatı yüzde 10,5 oranında artarak 15,6 milyar dolar oldu.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 4,1 oranında artarak 58,6 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 0,3 oranında azalarak 100,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.