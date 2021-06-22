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New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, güne satış ağırlıklı bir seyirle başladı.

22.06.2021 - 16:59 | | AA
New York borsası düşüşle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, 94 puan ve yüzde 0,3 değer kaybederek 33.784 puana indi. S&P 500 endeksi yüzde 0,1 azalışla 4.221 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,2 düşüşle 14.164 puana geriledi.

Analistler, küresel çapta veri gündeminin nispeten zayıf kaldığı pay piyasalarında, enflasyon endişeleri ile büyüme beklentileri arasında gidip gelen fiyatlamaların etkisiyle oldukça volatil bir seyir izlendiğin ifade etti.

Yatırımcı algısının şekillenmesinde ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen açıklamaların temel rol oynadığına işaret eden analistler, bu kapsamda Fed Başkanı Powell'ın Temsilciler Meclisi'nde yapacağı sunumun yakından takip edileceğini bildirdi.

Analistler, ABD'de bugün mayıs ayı ikinci el konut satışları ile haziran ayı Richmond Fed İmalat Endeksi verilerinin açıklanacağını aktararak, tahvil piyasası ile dolar endeksinin yönünün de izleneceğini söyledi.

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