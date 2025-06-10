'S&P 500 yeni zirveye ulaşabilir'

JP Morgan, Londra'da dün başlayan ve bugün devam edecek ABD-Çin görüşmelerinin iyi gitmesi halinde S&P 500'ün yeni bir zirveye ulaşma ihtimali olduğunu belirtti.

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S&P 500 pazartesi günü yükselişe geçti ve yeni bir rekor seviyeye doğru ilerlemeye devam ediyor. Geniş tabanlı endeks Şubat ayındaki rekor kapanışının sadece %2 altında. JP Morgan işlem masasına göre önümüzdeki günlerde yaşanacak birkaç olay endeksi zirveye taşıyacak katalizör olabilir.

Bu sabah vadeli işlemlerde S&P 500 yüzde 0,42, Nasdaq 100 yüzde 0,54 ve Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,3 primli hareket ediyor.