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New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe sert düşüşle başladı.

20.09.2021 - 17:02 | | AA
New York borsası düşüşle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, 500 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,53 azalışla 34.057,25 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,47 azalarak 4.368 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,66 kayıpla 14.793,9 puana düştü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Delta varyantına dair devam eden endişeler ve para politikasına ilişkin belirsizliklerle geçen haftayı düşüşle tamamlayan endeksler, yeni haftanın ilk işlem gününün açılışında da benzer bir seyir izledi.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta düzenlenecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararların yatırımcıların odağında olduğunu, Banka'nın varlık alımlarının azaltılmasına ilişkin daha fazla detay paylaşmasının beklendiğini belirtti.

Ayrıca, ülkede borç tavanı konusundaki belirsizlikler de sürerken, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, The Wall Street Journal için kaleme aldığı yazıda, ülkenin temerrüde düşmesinin "tarihi bir mali krizi" tetikleyebileceğini aktararak, Kongre'nin federal borç limitini yükseltmesi için bir kez daha çağrıda bulundu.

Öte yandan, Çin'li Evergrande şirketinin bu hafta ödemesi gereken borçlara ilişkin belirsizliklerin neden olduğu endişeler de piyasaların yönü üzerinde etkili oldu.

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