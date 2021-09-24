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New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.

24.09.2021 - 17:00 | | AA
New York borsası düşüşle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,33 azalışla 34.650,68 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,42 azalarak 4.430,11 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,61 kayıpla 14.960,9 puana düştü.

Çin'in kripto para ticaretine yönelik baskıyı artırarak kripto para ile yapılan tüm işlemleri "yasa dışı" ilan etmesinin ardından özellikle kripto para ile ilgili teknoloji hisselerinde değer kaybı yaşandı.

Piyasa değeri açısından dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin, Çin kamu kurumları tarafından yapılan açıklamalar sonrası yaklaşık yüzde 9 değer kaybederken, Ethereum'un değeri yüzde 11 düştü.

ABD'de nisan ayında halka açılan ilk kripto para işlem platformu olan Coinbase'in hisseleri ise yüzde 3'ün üzerinde düşüş kaydetti. Yılın başında 1,5 milyar dolarlık varlığını Bitcoin'e yatırdığını duyuran ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri de yüzde 1'e yakın değer kaybetti.

Öte yandan, Evergrande'nin dün ödemesi gereken 83,5 milyon dolarlık faiz ödemesinde nasıl ilerleneceği belirsizliğini korurken, kupon ödemesinin kaçırılmasıyla 30 günlük temerrüt süresi başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Delta varyantının ekonomik toparlanmaya yönelik etkileri de piyasaların odağında olmaya devam ediyor. Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün yapacağı konuşmada para politikasının geleceğine ilişkin ipuçlarının aranmaya devam edileceğini belirtti.

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