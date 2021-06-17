Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaNew York borsası karışık seyirle açıldı
HaberlerUzmanpara Haberleri New York borsası karışık seyirle açıldı

New York borsası karışık seyirle açıldı

New York borsası, güne karışık seyirle başladı.

17.06.2021 - 17:38 | | AA
New York borsası karışık seyirle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, 108 puan ve yüzde 0,32 değer kaybıyla 33.928 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,03 azalışla 4.222 puanda ve Nasdaq endeksi önceki kapanışın yüzde 0,15 üzerinde 14.061 puanda seyrediyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün açıklanan faiz kararının ardından kısmen "şahinleşen" yönlendirmeleriyle pay piyasalarının karışık seyrettiğini söyledi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, haftalık işsizlik başvuruları 412 bin ile beklentileri geride bırakırken, süregelen işsizlik başvuruları 3 milyon 518 bine çıktı.

Philadelphia Fed iş görünümü endeksi 30,7'ye gerilerken, öncü endeks beklentiler doğrultusunda yüzde 1,3 arttı.

Analistler, bugün veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'in açıklamalarının takip edileceğini bildirdi.

GÜNCEL HABERLER

3 yıl önce başladılar, tonlarca üretiyorlar!

3 yıl önce başladılar, tonlarca üretiyorlar!

Bakan Koca duyurdu! 1 milyonuncu aşı Balıkesir'de yapıldı

Bakan Koca duyurdu! 1 milyonuncu aşı Balıkesir'de yapıldı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Avrupa İlaç Ajansı: Onaylı aşılar virüsün tüm türlerine karşı koruyor

Avrupa İlaç Ajansı: Onaylı aşılar virüsün tüm türlerine karşı koruyor

FETÖ'nün '7 Şubat MİT kumpası' davasıyla ilgili verilen kararın gerekçesi açıklandı

FETÖ'nün '7 Şubat MİT kumpası' davasıyla ilgili verilen kararın gerekçesi açıklandı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bakan Koca duyurdu! 1 milyonuncu aşı Balıkesir'de yapıldı

Bakan Koca duyurdu! 1 milyonuncu aşı Balıkesir'de yapıldı

Sıradaki Haber
1.000 TL fark ödeyin! 20 bin liralık borcunuz silinsin

1.000 TL fark ödeyin! 20 bin liralık borcunuz silinsin

Sıradaki Haber
İstanbul'da ambalaj fabrikasında büyük yangın

İstanbul'da ambalaj fabrikasında büyük yangın

Sıradaki Haber
Süper Loto sonuçları açıklanıyor! 17 Haziran Süper Loto'da büyük ikramiye...

Süper Loto sonuçları açıklanıyor! 17 Haziran Süper Loto'da büyük ikramiye...

Sıradaki Haber