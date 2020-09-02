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02.09.2020 - 17:42 | | AA

New York borsası nasıl açıldı?

New York borsası, güne yükselişle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,40 artışla 28.759,43 puandan işlem gördü.

New York borsası nasıl açıldı?
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S&P 500 endeksi yüzde 0,51 yükselişle 3.544,49 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,83 kazançla 12.039,08 puandan işlem görmeye başladı.

Eylül ayına güçlü bir başlangıç yapan endeksler, beklentilerin altında kalan özel sektör istihdam verisine rağmen açılışta teknoloji hisselerinin önderliğinde yükseliş kaydetti.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Amerikan özel sektörü, ağustosta 428 bin kişiye yeni iş imkanı sağladı. Bu dönemde beklenenden daha az bir artış gösteren özel sektör istihdamının 950 bin kişi artacağı tahmin ediliyordu.

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