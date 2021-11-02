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New York borsası yatay seyirle açıldı

New York borsası, güne yatay seyirle başladı.

02.11.2021 - 16:46 | | AA
New York borsası yatay seyirle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,08 artarak 35.942,08 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,07 artışla 4.616,90 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yüzde 0,05 azalışla 15.587,6 puana geriledi.

Dün kapanışta rekor seviyelere yükselen endeksler, bugün açılışta yatay bir seyir izledi.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün başlayacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararların yatırımcılar tarafından beklediğini belirtti.

Fed'in 120 milyar dolarlık aylık varlık alım programında azaltıma gideceğini duyurmasının beklendiğine işaret eden analistler, karar metni ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının beklentilerin şekillenmesi açısından önemli olacağını kaydetti.

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