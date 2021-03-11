Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaNew York borsası yükselişle açıldı
HaberlerUzmanpara Haberleri New York borsası yükselişle açıldı
ABONE OL

New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, güne yükselişle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, 120 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,38 artışla 32.419,31 puandan işlem gördü.

11.03.2021 - 18:00 | | AA
New York borsası yükselişle açıldı

S&P 500 endeksi yüzde 0,71 yükselişle 3.926,54 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,55 artarak 13.271,82 puandan işlem görmeye başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerini sınırlamaya yönelik 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketinin Temsilciler Meclisi'nde onaylanması, tahvil faizlerindeki gerileme ve beklenenden fazla düşüş gösteren işsizlik maaşı başvurularının ardından endeksler pozitif bir seyir izledi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 6 Mart ile biten haftada piyasa beklentilerinin üzerinde azalış göstererek 712 bine düştü.

Piyasaların gündemini uzun süredir meşgul eden Kovid-19 salgınıyla mücadeleye yönelik 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketi de dün Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi. Destek paketinin cuma günü ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalaması bekleniyor.

Piyasaların yakından takip ettiği tahvil faizleri ise tahvil ihalelerinin sorunsuz atlatılması ve beklentilerin altında gelen çekirdek enflasyon verisiyle düşüş kaydetti. Enflasyon endişeleriyle son birkaç aydır yükseliş eğilimi gösteren ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, yüzde 1,48'e kadar geriledi.

GÜNCEL HABERLER

Son dakika: İstanbul için flaş koronavirüs kararı! 15 Mart'tan itibaren...

Son dakika: İstanbul için flaş koronavirüs kararı! 15 Mart'tan itibaren...

İtalya, AstraZeneca aşısının bir serisine ait dozların kullanımını yasakladı

İtalya, AstraZeneca aşısının bir serisine ait dozların kullanımını yasakladı

Son dakika: Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması: 50 milyon kişi aşılanırsa salgının baskısı kırılacak

Son dakika: Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması: 50 milyon kişi aşılanırsa salgının baskısı kırılacak

BM'den ülkelere "Suriyeli savaş suçlularını yargılayın" çağrısı

BM'den ülkelere "Suriyeli savaş suçlularını yargılayın" çağrısı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika: İstanbul için flaş koronavirüs kararı! 15 Mart'tan itibaren...

Son dakika: İstanbul için flaş koronavirüs kararı! 15 Mart'tan itibaren...

Sıradaki Haber
Araba alacak herkesi ilgilendiriyor! Sıfır da ikinci el de...

Araba alacak herkesi ilgilendiriyor! Sıfır da ikinci el de...

Sıradaki Haber
İşte Almanların en az güvendiği aşı

İşte Almanların en az güvendiği aşı

Sıradaki Haber
Son dakika: Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması: 50 milyon kişi aşılanırsa salgının baskısı kırılacak

Son dakika: Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması: 50 milyon kişi aşılanırsa salgının baskısı kırılacak

Sıradaki Haber