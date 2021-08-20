New York borsası yükselişle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,07 artışla 34.917,96 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,11 artarak 4.410,56 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,20 kazançla 14.571,53 puana yükseldi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) varlık alımlarını bu yıl azaltma olasılığının artmasıyla dün karışık bir seyir izleyen endeksler, veri akışının nispeten sakin olduğu haftanın son işlem gününün açılışında yükseliş gösterdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Delta varyantına dair endişeler de piyasalar üzerinde etkili olmaya devam ederken, teknoloji hisselerindeki yükseliş endekslerin yukarı yönlü hareketinde etkili oldu.