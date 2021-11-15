New York borsası yükselişle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,33 artarak 36.220,32 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,23 artışla 4.693,54 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,28 kazançla 15.904,7 puana çıktı.

New York borsasında beş haftadır devam eden rallinin geçen hafta 31 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyon verisiyle son bulmasının ardından endeksler, yeni haftanın açılışında yükseliş gösterdi.

Yüksek enflasyon verisi sonrası yukarı yönlü bir seyir izleyen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 1,58 civarında seyretti.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi imalat endeksi, kasımda 30,9 değerine çıkarak beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Bu dönemde New York eyaletindeki imalat sektörü büyümesinde yaşanan hızlanışı gösteren endeksin 21,6 değerini alacağı öngörülüyordu.

Analistler, yeni haftada devam eden enflasyon endişelerinin yanı sıra perakende satışlar ve sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcılar tarafından takip edileceğini belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in bugün gerçekleştirmeleri beklenen görüşmenin de piyasaların odağında olacağı kaydedildi.