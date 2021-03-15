New York Fed imalat endeksi arttı

New York Fed'in mart ayına ilişkin imalat endeksi raporu yayımlandı. New York'ta imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yapılan anket sonucu hazırlanan rapora göre, imalat endeksi martta 5,3 puan artarak 17,4'e çıktı.

Bu dönemde piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş gösteren verinin, martta 14,5 değerini alacağı öngörülüyordu. Temmuz 2020'den bu yana en yüksek seviyeye çıkan endeks, şubatta 12,1 değerinde gerçekleşmişti.

Yeni sipariş endeksi, martta 1,7 puan azalarak 9,1 değerine gerilerken, sevkiyat endeksi 17,1 puanlık artışla 21,1'e yükseldi. Gelecek 6 aylık görünüme ilişkin iyimserlik ise 34,9'dan 36,6'ya çıktı.

Üretim sektöründeki görünüme ilişkin bilgi veren imalat endeksinin sıfırın üzerinde değer alması sektörde büyüme, sıfırın altında değer alması ise daralma olduğuna işaret ediyor.