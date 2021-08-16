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New York Fed imalat endeksi geriledi

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi imalat endeksi, ağustosta 18,3 değerine inerek piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş gösterdi.

16.08.2021 - 16:03 | | AA
New York Fed imalat endeksi geriledi

New York Fed'in ağustos ayına ilişkin imalat endeksi raporu yayımlandı. New York'ta imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yapılan anket sonucu hazırlanan rapora göre, imalat endeksi ağustosta 24,7 puan azalarak 18,3'e geriledi.

Beklenenden fazla düşüş kaydeden verinin, 29 değerini alacağı öngörülüyordu.

Bu dönemde New York eyaletindeki imalat sektörü büyümesinde yavaşlama yaşandığını gösteren endeks, temmuzda 43 değerine yükselerek rekor seviyeye ulaşmıştı.

Yeni sipariş endeksi, ağustosta 18,4 puan azalarak 14,8 değerine ve sevkiyat endeksi 39,4 puanlık azalışla 4,4'e düştü.

Gelecek 6 aylık görünüme ilişkin iyimserlik ise 39,5'den 46,5'e yükseldi.

Üretim sektöründeki görünüme ilişkin bilgi veren imalat endeksinin sıfırın üzerinde değer alması sektörde büyüme, sıfırın altında değer alması ise daralma olduğuna işaret ediyor.

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