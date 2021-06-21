New York Fed'in büyüme tahmini geriledi
New York Fed tarafından açıklanan NowCast GSYH göstergesi bankanın 2. çeyrek büyüme tahmininin gerilediğini gösterdi.
21.06.2021 - 08:01 |
Kuruluş tarafından yapılan açıklamaya göre geçen hafta 2. çeyrek büyüme tahmini %3,69'a indi. Önceki hafta ise rakam %4,20 açıklanmıştı.
Aynı dönemde 3. çeyrek büyüme tahmini de %5,3'ten %4,4'e geldi. Büyüme tahmininde yaşanan düşüşün düzeltilmiş perakende satışlar ve inşaat izinleri verisinin beklentinin altında kalmasından kaynaklandığı vurgulandı.
ABD'de ekonomistler ise 2. çeyrekte %3.7 büyüme tahmin ediyorlar.