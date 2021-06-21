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New York Fed'in büyüme tahmini geriledi

New York Fed tarafından açıklanan NowCast GSYH göstergesi bankanın 2. çeyrek büyüme tahmininin gerilediğini gösterdi.

21.06.2021 - 08:01 |
New York Fed'in büyüme tahmini geriledi

Kuruluş tarafından yapılan açıklamaya göre geçen hafta 2. çeyrek büyüme tahmini %3,69'a indi. Önceki hafta ise rakam %4,20 açıklanmıştı.

Aynı dönemde 3. çeyrek büyüme tahmini de %5,3'ten %4,4'e geldi. Büyüme tahmininde yaşanan düşüşün düzeltilmiş perakende satışlar ve inşaat izinleri verisinin beklentinin altında kalmasından kaynaklandığı vurgulandı.

ABD'de ekonomistler ise 2. çeyrekte %3.7 büyüme tahmin ediyorlar.

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