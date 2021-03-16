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Nijerya'da yıllık enflasyon yükseldi

Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'da yıllık enflasyon, gıda ve diğer kişisel tüketim ürünlerindeki fiyat artışı sonucu şubatta yüzde 17,33'e ulaştı.

16.03.2021 - 17:52 | | AA
Nijerya'da yıllık enflasyon yükseldi

Nijerya İstatistik Bürosu (NBS) verilerine göre, ülkede yıllık enflasyon geçen ay yüzde 17,33 oldu. Böylelikle ülkede Nisan 2017'den bu yana en yüksek seviye de kaydedildi.

NBS'ye göre, enflasyonun son 34 ayın en yüksek seviyesine ulaşmasında; özellikle ekmek, tahıl, patates, yağ, et, balık, elektrik ve akaryakıt fiyatları etkili oldu.

Bir yılı aşkın süredir sınırların kapalı olduğu Nijerya'da, hükümet, gıda ürünlerinin pahalı olması nedeniyle bir süre önce kara sınırlarını açtığını duyurmuştu.

Nijerya'da geçen yıl akaryakıt fiyatlarına 5 kez zam yapılırken, 1 Eylül 2020'den itibaren 12 saatten fazla elektrik alan hanelerdeki elektrik fiyatı da yüzde 80 artırıldı.

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