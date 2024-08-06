Nikkei 225 Endeksi hızlı yükseldi

Japonya'da dün 37 yılın en kötü gününü yaşayan hisse senetleri borsası bugün özellikle elektronik ve ağır sanayi paylarına gelen alımlarla hızla yükseldi.

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Japonya'da Nikkei 225 Endeksi %10,23 artışla 34675,46 puandan günü tamamladı.

Bu artış Ekim 2008'den bu yana en büyük günlük yüzde kazanç olarak kayda geçti. Puan olarak ise bugünkü artış rekor olarak kaydedildi.

Elektronik ve ağır sanayi hisseleri bugünkü yükselişe öncülük etti. Tokyo Electron ve Hitachi %17 arttı.

10 yıllık Japon devlet tahvili getirisi 13 baz puan artışla %0,885'e yükseldi.