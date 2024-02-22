Nikkei Endeksi'nde tüm zamanların rekoru

Tokyo Borsası'nda Nikkei 225 Endeksi bugün 39.029,00 seviyesine ulaşarak tüm zamanların en yüksek kapanış seviyesi olan 38.915,87'yi ve Aralık 1989'da kaydedilen tüm zamanların en yüksek gün içi seviyesi olan 38.957,44'ü aştı.

Haberin Devamı

Endeks şu sıralarda düne göre yüzde 1,90 artışla 38.990,82 puandan işlem görüyor.

Nikkei 225 yılbaşından bu yana %16 değer kazandı. Yaklaşık %30 yükseldiği geçen yıldan bu yana en iyi performans gösteren küresel endekslerden biri oldu.