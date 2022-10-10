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Nobel Ekonomi Ödülü sahiplerini buldu

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, Alfred Nobel Anısına 2022 Sveriges Riksbank İktisadi Bilimler Ödülü'nü bankalar ve finansal krizler üzerine araştırma yaptıkları için Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond ve Philip H. Dybvig'e verdi.

10.10.2022 - 13:13 | | DHA
Nobel Ekonomi Ödülü sahiplerini buldu

Nobel’den yapılan açıklamada “Bu yılın ekonomi bilimleri ödülü sahipleri Ben Bernanke, Douglas Diamond ve Philip Dybvig, özellikle finansal krizler sırasında bankaların ekonomideki rolüne ilişkin anlayışımızı önemli ölçüde geliştirdi. Araştırmalarındaki önemli bir bulgu banka çöküşlerinden kaçınmanın neden hayati olduğudur” denildi.

Nobel Ekonomi Ödülü 10 milyon İsveç Kronu.

Nobel Ekonomi Ödülü sahiplerini buldu

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