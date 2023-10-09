Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahibi belli oldu

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, 2023 Nobel Ekonomi Ödülü’nün sahibini açıkladı.

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Harvard Üniversitesi’nde Profesör 77 yaşındaki Claudia Goldin kadınların kazancı ve iş gücüne katılımına ilişkin ilk kapsamlı çalışmayı ortaya koyması dolayısıyla ödüle layık görüldü.

ABD arşivlerinde 200 yıllık verileri inceleyen Goldin, çalışmasında kadınların küresel iş gücü piyasasında oldukça az temsil edildiğini ve çalışan kadınların erkeklerden daha az kazandığını ortaya koydu. Goldin yaptığı araştırmada kazanç ve istihdam oranlarındaki cinsiyet farklılıklarının zaman içinde nasıl ve neden değiştiğini açıkladı.

Nobel Ekonomi Ödülleri Komitesi Başkanı Jakob Svensson yaptığı açıklamada, “Kadının çalışma hayatındaki rolünü anlamak toplumlar için önemlidir. Claudia Goldin'in çığır açan araştırması sayesinde artık altta yatan faktörler ve gelecekte hangi engellerle karşılaşılabileceği konusunda çok daha fazla şey biliyoruz" dedi.