Nomura, Çin için büyüme tahminini revize etti

Çin yönetiminin sıfır Covid-19 politikasını 2023 yılı Mart ayına kadar devam ettirmesinin muhtemel göründüğünü ve bu politika çerçevesinde alınacak tedbirlerin büyüme üzerinde baskı yaratacaklarını öngören Nomura, 2023 yılı için GSYH büyüme tahminini yüzde 5,1'den yüzde 4,3'e indirdi.

Nomura küresel ekonomide yavaşlamaya bağlı olarak Çin'in ihracatının gelecek yıl çok daha zayıf olabileceğini belirtirken, gayrimenkul sektöründe daralma ile araç satışlarını desteklemek için 2022 yılında uygulanan politikaların 2023 yılında geri çekilmesinin GSYH büyümesini aşağı çekeceğini savundu.

Nomura, 2022 yılı üçüncü çeyrek için GSYH büyüme tahminini ağustos ayı ekonomik aktivite verisinin beklenenden daha iyi gelmesi nedeniyle yüzde 2,6'dan yüzde 2,8'e çıkarırken, dördüncü çeyrek için büyüme öngörüsünü yüzde 3,3'ten yüzde 2,8'e indirdi.