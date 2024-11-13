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UzmanparaNomura, Çin'de güçlü büyüme bekliyor
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Nomura, Çin'de güçlü büyüme bekliyor

Nomura ekonomistleri, yetkililerin teşvik çabalarının sonuç vermeye başlamasıyla Çin'in 4. çeyrekte daha güçlü bir GSYH büyümesi kaydedeceğini öngördü.

13.11.2024 - 09:33 | | Foreks Haber
Nomura, Çin'de güçlü büyüme bekliyor

Nomura, tüketicileri eski araç ve ev aletlerini takas etmeye teşvik eden “cash-for-clunkers” takas programı gibi önlemler sayesinde 4'üncü çeyrek GSYH büyüme tahminini %4,4'ten %4,9'a yükseltti.

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"Yeni konut satışlarındaki iyileşme, ihracat büyümesindeki toparlanma ve hisse senedi alım satım faaliyetlerindeki artış büyümeye daha fazla destek sağlayacaktır" değerlendirmesini yapan Nomura, yıllık GSYH büyüme tahminini %4,7'den %4,8'e yükseltti. Ancak geçen hafta açıklanan yerel yönetim borçları için borç takası programı dışında gerçek bir mali teşvik olmaması nedeniyle toparlanmanın kısa sürebileceği konusunda uyardı.

ABD'nin ek gümrük vergilerinin Çin ekonomisini daha da olumsuz etkileyebileceğini de belirten Nomura, 2025 yılı için %4 GSYH büyüme tahminini korurken, büyümenin 2025 ilk çeyrekte tekrar yavaşlayabileceği riskini görüyor.

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