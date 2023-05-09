Nomura, ECB'den 2 faiz artırımı bekliyor
Nomura Ekonomisti Andrzej Szczepaniak, Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) 2 faiz artırımı daha bekliyor.
09.05.2023 - 16:12 |
Andrzej Szczepaniak, Avrupa Merkez Bankası üyelerinin yapacakları konuşmalarda daha fazla sıkılaştırmaya ihtiyaç olduğunu vurgulamaya devam etmelerini bekliyor.
Nomura Ekonomisti Szczepaniak, ECB'nin her biri 25 baz puan olmak üzere 2 faiz artırımı daha yapmasını ve mevduat faiz oranını yüzde 3,75 seviyesine getirmesini beklediklerini bildirdi.
Szczepaniak, ECB'nin faiz indirimlerine bu yıl başlamayacağını öngördüklerini de vurguladı.
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