Nomura, ECB'den 2 faiz artırımı bekliyor

Andrzej Szczepaniak, Avrupa Merkez Bankası üyelerinin yapacakları konuşmalarda daha fazla sıkılaştırmaya ihtiyaç olduğunu vurgulamaya devam etmelerini bekliyor.

Nomura Ekonomisti Szczepaniak, ECB'nin her biri 25 baz puan olmak üzere 2 faiz artırımı daha yapmasını ve mevduat faiz oranını yüzde 3,75 seviyesine getirmesini beklediklerini bildirdi.

Szczepaniak, ECB'nin faiz indirimlerine bu yıl başlamayacağını öngördüklerini de vurguladı.