Nomura, Fed'den 75 baz puan faiz artışı bekliyor

Fed yetkililerinden para politikası patikasına ilişkin yönlendirmeler birbirini izlerken, piyasa aktörleri de Fed beklentilerini revize ediyor.

Bu aktörlerden biri de Nomura oldu. Fed ile ilgili beklentisini değiştiren Nomura mayıs ayında 50 baz puanlık faiz artışının ardından, haziran ve temmuz aylarında da 75'er baz puanlık yükseliş yapılacağını öngördü.

Nomura Küresel Piyasalar Araştırma Müdürü Rob Subbaraman, Fed'in nötr faize ulaşmak için önden yüklemeli faiz artışları yapmasını beklediklerini belirtti.

BloombergHT'de yer alan habere göre Nomura'nın yeni analizi Fed yetkililerinin şahin açıklamalarının ardından geldi.