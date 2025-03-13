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UzmanparaNomura, Fed'den faiz indirimi beklemiyor
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Nomura, Fed'den faiz indirimi beklemiyor

ABD'de tüketici enflasyonu Şubat ayında geriledi ancak Nomura ekonomistleri ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faiz indirimine gitmeyeceğini düşünüyor.

13.03.2025 - 09:07 | | Foreks Haber
Nomura, Fed'den faiz indirimi beklemiyor

Çekirdek PCE enflasyonunda daha yüksek ağırlığa sahip olan TÜFE bileşenlerinin Nomura'nın beklediğinden daha güçlü gelmesi, Şubat ayı çekirdek PCE enflasyonu için tahminini daha önce öngörülen %0,28'den %0,32'ye yükseltmesine yol açtı.

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Nomura, “TÜFE'nin PCE ile ilgili bileşenlerindeki güç, Fed'in bu yıl faiz indirimi yapmaması yönündeki çağrımızı destekliyor” dedi.

ÜFE verilerinde bir sürpriz yaşanmaması halinde, çekirdek PCE enflasyonunun Fed'in faiz indirimlerine devam etme konusunda daha temkinli davranmasına yol açacağını belirten Nomura, yüksek gümrük tarifelerinin tüketici fiyatları üzerindeki etkisini görmek için henüz çok erken olsa da, enflasyon baskısı ve politika kaynaklı yukarı yönlü risklerin birleşiminin şahin bir Fed yaklaşımını destekleyeceğini savundu.

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