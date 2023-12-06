Nomura, Hindistan'ın büyüme beklentisini artırdı
Hindistan ekonomisinin yılın üçüncü çeyreğinde beklenenden daha iyi bir performans göstermesi Nomura'nın mali yıl için GSYH büyüme tahminini yükseltmesine neden oldu.
06.12.2023 - 09:46 | | Foreks Haber
Nomura, Hindistan'ın mali yıl büyüme beklentisini yüzde 5,9'dan yüzde 6,7'ye yükseltti.
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Ancak Nomura verilerin Hindistan Merkez Bankası'nın (RBI) programını önemli ölçüde değiştireceğini düşünmüyor.
Nomura analistleri enflasyonun uzun süreli bir duraksama dönemine girdiğini düşünüyor. RBI'nın ilk faiz indiriminin nisan ayında başlaması yönünde öngörüler ağustos ayına ötelenirken, 2024'te kümülatif 100 baz puanlık bir düşüş yönündeki temel görünüm korundu.
Analistler ayrıca büyümenin gelecek mali yılda yüzde 5,6'ya yavaşlayacağı yönündeki beklentilerini de yineledi.