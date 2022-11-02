Nomura'nın karı yükseldi
Japonya'nın en büyük aracı kurumu ve yatırım bankası Nomura Holdings mali yılının ikinci çeyreğinde karını neredeyse 5 kat artırdı.
02.11.2022 - 09:48 |
Nomura geçen yılın aynı döneminde 3,2 milyar yen olan karını 16,8 milyar yen seviyesine çıkardı. Geçen yılın ikinci çeyreğinde Nomura, 10 yıl önce alınmış ABD mortgage destekli menkul kıymetlerinden 39 milyar yen zarar yazmıştı.
Nomura'nın ilk 6 ayda ise karı geçen yılın aynı dönemindeki 51,70 milyar yenden 18,47 milyar yene geriledi. Dağıtılabilir hisse başına kar 16,25 yenden 5,91 yene indi.
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