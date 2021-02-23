Northern Data halka açılmayı planlıyor

2015 yılından bu yana Almanya'da tezgah üstü piyasaya kote olarak faaliyetlerine devam eden Northern Data AG, geçen yıl değerini üçe katladı.

Northern Data'nın en büyük hissedarı Alman girişimciler Christian Angermayer ve Mike Novogratz'ın sahip oldukları Cryptology Asset Group şirketi.

Frankfurt merkezli olarak kurulan Northern Data AG'nin en büyük tesisi Teksas'ın Rockdale kentinde ve yıl sonunda bu tesisin kapasitesinin 1 GW'ye ulaşması öngörülüyor.