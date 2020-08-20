20.08.2020 - 11:05 |
Norveç faiz oranını değiştirmedi
Norveç Merkez Bankası(NORGES), faiz oranını değiştirmedi.
NORGES'ten yapılan açıklamaya göre, faiz oranı %0,00 olarak kaldı.
Piyasa beklentisi de faizde değişiklik olmayacağı yönündeydi.
Bilgi Notları:
- NORGES, bu yıl faizi 3 toplantıda toplam 150 baz puan aşağı çekerek, sıfır seviyesine indirdi.
- Tüketici fiyatları yıllık %1,3, çekirdek tüketici fiyatları %3,5 seviyesinde bulunuyor.
- NORGES'in 2020 yılı toplantı takvimi:
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