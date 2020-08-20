Norveç faiz oranını değiştirmedi

NORGES'ten yapılan açıklamaya göre, faiz oranı %0,00 olarak kaldı.

Piyasa beklentisi de faizde değişiklik olmayacağı yönündeydi.

Bilgi Notları:

- NORGES, bu yıl faizi 3 toplantıda toplam 150 baz puan aşağı çekerek, sıfır seviyesine indirdi.

- Tüketici fiyatları yıllık %1,3, çekirdek tüketici fiyatları %3,5 seviyesinde bulunuyor.

- NORGES'in 2020 yılı toplantı takvimi:

24.09.2020

05.11.2020

17.12.2020