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20.08.2020 - 11:05 |

Norveç faiz oranını değiştirmedi

Norveç Merkez Bankası(NORGES), faiz oranını değiştirmedi.

Norveç faiz oranını değiştirmedi
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NORGES'ten yapılan açıklamaya göre, faiz oranı %0,00 olarak kaldı.

Piyasa beklentisi de faizde değişiklik olmayacağı yönündeydi.

Bilgi Notları:

- NORGES, bu yıl faizi 3 toplantıda toplam 150 baz puan aşağı çekerek, sıfır seviyesine indirdi.

- Tüketici fiyatları yıllık %1,3, çekirdek tüketici fiyatları %3,5 seviyesinde bulunuyor.

- NORGES'in 2020 yılı toplantı takvimi:

24.09.2020
05.11.2020
17.12.2020

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