Norveç'in varlık fonu hisse sattı

Varlık fonunu yöneten Norges Bank yatırım yönetiminin verilerine göre Meta'daki sahiplik yıl ortasında %1,22'den %1,18'e düştü.

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Fon, 31 Aralık'ta %1,87 olan Novo'daki hissesini yıl ortasında %1,75'e düşürürken, ASML'deki hissesi de aynı dönemde %2,61'den %2,54'e geriledi.

Fon, portföyünün içeriği hakkında geleneksel olarak yıllık bir güncelleme yapıyordu, ancak bundan sonra bunu yılda iki kez yapacak. Haziran sonunda Apple Inc., Microsoft Corp. ve Nvidia Corp. en büyük üç hisse senedi yatırımıydı.

Çarşamba günü ilk yarı sonuçlarını açıklaması planlanan fon, Haziran ayı sonunda dünya çapında 8.800'den fazla şirkette hisseye sahipti ve tüm yatırımlarının %72'si hisse senetlerinde, yaklaşık %26'sı ise sabit gelirdeydi.