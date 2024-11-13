'Nötr faiz seviyesi yükselmiş olabilir'

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Aralık ayında faiz oranlarını düşürmesi ve bu son eğilimi dört ilave indirimle yeni yılda da sürdürmesi bekleniyor. Ancak Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari'ye göre bu bir garanti değil. Yahoo Finance Invest'te konuşan Kashkari, "Verilerin ne dediğini görmek zorundayız" dedi.

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Kashkari, "Eğer yapısal olarak daha yüksek bir verimlilik ortamındaysak, bu bana sonunda nötr seviyeye dönene kadar indirim yapmak için daha az yerimiz olduğunu söyleyecektir. Şu anda nötre çok yakın olduğumuzu söylemiyorum, ancak varış noktasını düşündüğümüzde, o kadar da aşağı inmeyebiliriz" diye konuştu.