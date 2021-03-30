Novak, OPEC+ ile aktif temas içinde
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, "Başbakan Yardımcısı Novak, OPEC+ ile aktif temas içinde." dedi.
30.03.2021 - 14:00 | | Foreks
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak'ın Nisan ayı toplantısı öncesinde OPEC+ üyesi ülkelerdeki mevkidaşları ile aktif temas halinde olduğunu bildirdi.
Peskov'un açıklaması Suudi Arabistan'ın OPEC+'nın üretim kısıntısını Mayıs ve Haziran aylarında da devam ettirmesini isteyeceği yönünde çıkan haberlerin ardından geldi.