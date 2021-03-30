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Novak, OPEC+ ile aktif temas içinde

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, "Başbakan Yardımcısı Novak, OPEC+ ile aktif temas içinde." dedi.

30.03.2021 - 14:00 | | Foreks
Novak, OPEC+ ile aktif temas içinde

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak'ın Nisan ayı toplantısı öncesinde OPEC+ üyesi ülkelerdeki mevkidaşları ile aktif temas halinde olduğunu bildirdi.

Peskov'un açıklaması Suudi Arabistan'ın OPEC+'nın üretim kısıntısını Mayıs ve Haziran aylarında da devam ettirmesini isteyeceği yönünde çıkan haberlerin ardından geldi.

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