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Rusya'dan korkutan petrol açıklaması

ABD'nin yaptırımları genişleterek Rusya'dan petrol ithalatına yasağı gündeme getirmesi piyasalarda brent petrol fiyatının son 14 yılın rekor seviyesine çıkmasına neden oldu. Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksander Novak, Rusya'dan petrol ithalatına yasak getirilmesi halinde Batı ülkelerinin 300 dolar/varili aşan petrol fiyatı ile karşı karşıya kalabilecekleri uyarısında bulundu.

08.03.2022 - 07:28 |
Rusya'dan korkutan petrol açıklaması

Novak, Rusya'dan enerji tedarikinin kesileceği tehditlerinin devam etmesi halinde Rus gazını Baltık Denizi'nin altından Almanya'ya taşıyan Kuzey Akım 1 boru hattının kapatılmasının mümkün olduğunu ifade etti.

"Rus petrolünün reddedilmesinin küresel piyasalar için felaket sonuçları olacağı açık. Fiyatlarda yükselişin ne kadar olacağı öngörülemez. 300 dolar/varil olabilir" diye konuşan Novak, "Avrupalı siyasetçilerin vatandaşları ve tüketicileri dürüst şekilde uyarmaları gerekli" dedi.

Rusya'nın Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatı konusunda yükümlülüklerini tam olarak yerine getirdiğini belirten Novak, Almanya'nın Kuzey Akım 2'ye lisans verilmesi sürecini dondurmasına misillemede bulunma hakları olduğunu ancak bu yola başvurmadıklarını vurguladı.

Novak, "Kuzey Akım 2'ye yasak uygulanması karşısında, Kuzey Akım 1 üzerinden gaz pompalamaya ambargo uygulama hakkımız var. Şu ana kadar böyle bir karar almadık. Ancak Avrupalı siyasetçilerin açıklamaları ve Rusya'ya karşı suçlamaları bizi buna doğru itiyor" dedi.

PETROLE AMBARGO PLANI FİYATI UÇURDU

ABD, Avrupa Birliği (AB) ve pek çok diğer ülke Rusya’ya karşı yaptırım kararlarını bir bir uygulamaya başladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin Rusya’ya karşı petrol ve doğal gaz ambargo çağrısı da yanıt buldu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Avrupalı müttefikleriyle Rusya’dan ham petrol ithalatına yasak getirme konusunda “aktif” görüşme halinde olduklarını açıkladı. Blinken’in açıklamasının ardından brent tipi varil petrol bir gecede yüzde 18’lik artışla 139.13 dolar seviyesini gördü ve son 14 yılın zirve noktasına çıktı.

YENİ KAYNAK ARANIYOR

Bir süre sonra hafif geri gelen brent petrol fiyatı 120 dolar seviyesine yaklaşırken, uzmanlar söz konusu petrol ithalatına getirilecek bir yasakla fiyatların 150 dolara çıkabileceğini öngörüyor. Bununla birlikte ABD’nin açıklamasının ardından Japonya da petrol ithalatını durdurmayı değerlendirdiklerini duyurdu.

Öte yandan Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve petrol ithalatına yasak getirilmesi durumunda olası bir petrol krizini önlemek amacıyla Washington’un yeni arz kaynağı arayışlarına girdiği ortaya çıktı. Amerikan “Axios” haber kuruluşu, ABD hükümetinin petrol ithalatı için Venezuela ve Suudi Arabistan’la görüşmelere başladığını duyururken, ABD Başkanı Joe Biden’ın önümüzdeki aylarda Suudi Arabistan’a bu amaçla bir ziyaret planladığını bildirdi.

Amerikan basınına yansıyan haberlerde, bazı ABD’li senatörlerin Rusya’dan gelen petrolün muadili olarak Venezuela petrolünü önerdiği ve bir grup üst düzey ABD yetkilisinin geçtiğimiz cumartesi günü Venezuela'ya uzun yıllardan beri ilk ziyareti gerçekleştirdiği belirtildi. Öte yandan petrol fiyatlarında yaşanan artışın savaş ve yaptırım altındaki Rus ekonomisini canlandırmaya yardımcı olacağı endişesi de bazı Amerikalı yetkililerce dile getiriliyor.

110 MİLYAR DOLARI AŞAN GELİRİ VAR

Rusya Merkez Bankası’nın rakamlarına göre Rusya’nın ham petrol geliri 2021 yılında 110.2 milyar doları bulurken, boru gazından 54.2 milyar dolar, sıvılaştırılmış doğal gazdan (LNG) 7.6 milyar dolar gelir elde edildi.

Rus petrol ihracatının yüzde 60’ı OECD Avrupa bölgesine gönderilirken, yüzde 20’si Çin’e satılıyor. Rus petrolü, Avrupa’nın ise petrol ihtiyacının üçte birini karşılıyor.

GOLDMAN SACHS'TAN PETROL DEĞERLENDİRMESİ

Goldman Sachs'tan yapılan açıklamada ise Avrupa’nın Rus petrol ithalatına 4.3 milyon varil/gün düzeyindeki bağımlılığı nedeniyle “Avrupa’nın böylesi koordineli bir yanıtının zaman alacağını ve kısa vadede yalnızca ABD yasağı olasılığının” bulunduğuna dikkat çekildi.

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