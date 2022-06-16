Novak'tan OPEC açıklaması
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rusya'nın OPEC petrol üretim anlaşması içinde 2022 yılı sonrasında da kalabileceğini söyledi.
16.06.2022 - 13:39 |
St Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda konuşan Novak, Rusya'nın OPEC ile geleceğe dönük varacağı anlaşmanın detaylarının yıl sonuna kadar netleşmesinin beklendiğini vurguladı.
Küresel petrol piyasasında cari durumun dengeli olduğunu belirten Novak, "Petrol piyasasının enerji güvenliğini sağlamak için çalışacağız" dedi.