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UzmanparaNovartis, MorphoSys AG'yi satın aldı
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Novartis, MorphoSys AG'yi satın aldı

Novartis, MorphoSys AG'yi hisse başına 68 euro veya toplam 2,7 milyar euro nakit karşılığında satın almak için anlaştı. Yapılan anlaşma Novartis'in onkoloji hattını güçlendirecek.

06.02.2024 - 09:32 | | Foreks Haber
Novartis, MorphoSys AG'yi satın aldı

Novartis tarafından yapılan açıklamada, "Bu satın alma işlemi, Novartis'in onkoloji alanındaki stratejik odağıyla uyumludur ve şirketin kanser için yeni nesil tedavi seçenekleri geliştirme çabalarını güçlendirmektedir" denildi.

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Yapılan açıklamada, "Hisse başına 68 euro (veya toplam 2,7 milyar euro) tutarındaki tamamı nakit işlem, Novartis ve MorphoSys yönetim kurulları tarafından oy birliğiyle onaylanmış olup, 2024 yılının ilk yarısında tamamlanması beklenmektedir. Bu işlem, devralma teklifinde teklif edilen tedavüldeki hisselerin asgari %65'inin kabul edilmesi eşiği ve düzenleyici onaylar da dahil olmak üzere alışılagelmiş kapanış koşullarına tabidir" denildi.

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